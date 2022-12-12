Иванов Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Вячеслав Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.02.1866

Дата смерти

16.07.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1886 по 1892
Берлин
Место жительства
С 1904 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1923
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1923 по 1949
Рим, Италия
Смерть
16.07.1949
Рим, Италия
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