Иванов Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения28.02.1866
Дата смерти16.07.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1886
Место жительства
С 1886 по 1892
Берлин
Место жительства
С 1904 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1923
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1923 по 1949
Рим, Италия
Смерть
16.07.1949
Рим, Италия