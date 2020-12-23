Полянская (Свешникова) Нина Николаевна
Место рожденияOrekhovo Zuyevo, МО Russian Federation
Дата рождения19.01.1935
Дата смерти23.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935
Orekhovo Zuyevo, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
03.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полянский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полянский Владимир Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.2020
Moscow, Russian Federation