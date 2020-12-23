Полянская (Свешникова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Свешникова) Нина Николаевна

Место рождения

Orekhovo Zuyevo, МО Russian Federation

Дата рождения

19.01.1935

Дата смерти

23.12.2020

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935

Отец: Свешников Николай Николаевич

Мать: Свешникова Мария Васильевна

Orekhovo Zuyevo, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
03.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянский Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полянский Владимир Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.2020
Moscow, Russian Federation
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