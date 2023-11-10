(Москвина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
29.07.1912
Рязанской губерніи, Спасскаго уѣзда, Шатрищинской волости, села Шатрицы кр҃нъ Василій Петровъ Москвинъ и жена его Параскева Терентіева, оба православные, Ярослав. ш. д. Булатова паспорт. за №1524. 191... Показать все
Крещение
05.08.1912
СТАНКИНО СЕЛО, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (б/т, л. 250-338)
Рязанской губерніи, Спасскаго уѣзда, Шатрищинской волости, села Шатрицы кр҃нъ Василій Петровъ Москвинъ и жена его Параскева Терентіева, оба православные, Ярослав. м. д. Булатова паспорт. за №1524. 191... Показать все
Смерть
Неизвестно