Шемигон Лука Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемигон Лука Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шемигон Михаил Павлович

Мать: Шемигон ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1920

Дочь: Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Шемигон Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Параскева

Смерть
Неизвестно
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