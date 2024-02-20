Шемигон Лука Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шемигон Михаил Павлович
Мать: Шемигон ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1920
Дочь: Татьяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Шемигон Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемигон Параскева
Смерть
Неизвестно