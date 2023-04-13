Кондратенко Агриппина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Агриппина Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондратенко Терентий Платонович

Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович

Бракосочетание
До 1852

Муж: Кондратенко Платон Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кондратенко Емельян Платонович

Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Кондратенко Илья Платонович

Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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