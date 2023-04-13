Кондратенко Агриппина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондратенко Терентий Платонович
Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кондратенко Емельян Платонович
Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Кондратенко Илья Платонович
Отец ребёнка: Кондратенко Платон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно