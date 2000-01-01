Сафронов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1957
Дата смерти21.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Смерть
21.09.1991
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь