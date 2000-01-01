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Сафронов Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1957

Дата смерти

21.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
11.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Смерть
21.09.1991
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь
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