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Соколов Матвей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ефим Андрианович

Мать: Соколова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Моисей Матвеевич

Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Кузьма Матвеевич

Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ефросинья-Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Матрёна Осиповна

Смерть
Неизвестно