Соколов Матвей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Ефим Андрианович
Мать: Соколова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ефросинья-Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ефросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Соколова Матрёна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно