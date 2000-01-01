Осинкина (Мельникова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинкина (Мельникова) Александра Павловна

Осинкина (Мельникова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

21.04.1799

Дата смерти

Между 1831 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1799

Отец: Мельников Павел Емельянович

Мать: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
21.01.1820

Муж: Осинкин Онисифор Львович

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822

Сын: Осинкин Мокий Онисифорович

Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Дочь: Екатерина Онисифоровна

Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Дочь: Марина Онисифоровна

Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Сын: Осинкин Тимофей Онисифорович

Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Дочь: Василиса Онисифоровна

Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close