Осинкина (Мельникова) Александра Павловна
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения21.04.1799
Дата смертиМежду 1831 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1799
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
21.01.1820
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822
Сын: Осинкин Мокий Онисифорович
Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Дочь: Екатерина Онисифоровна
Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Дочь: Марина Онисифоровна
Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Сын: Осинкин Тимофей Онисифорович
Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Дочь: Василиса Онисифоровна
Отец ребёнка: Осинкин Онисифор Львович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1858