Истомин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960
Рождение ребёнка
05.07.1979
Сын: Истомин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Истомина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1992
Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Истомина Лидия Николаевна
Балахнинский, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область