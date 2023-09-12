Истомин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960

Отец: Истомин Федор Николаевич

Мать: Истомина Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
05.07.1979

Сын: Истомин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Истомина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1992

Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Истомина Лидия Николаевна

Балахнинский, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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