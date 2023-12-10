Смирнов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1983

Отец: Смирнов Юрий Станиславович

Мать: не указана

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