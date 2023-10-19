Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Феоктистов Александр Игоревич
Феоктистов Александр Игоревич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Феоктистов Игорь Александрович
1959 г.р.
Мать
Феоктистова (Вольфсон) Анна Савельевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1985
Отец:
Феоктистов Игорь Александрович
Мать:
Феоктистова Анна Савельевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия