Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно