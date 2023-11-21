Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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