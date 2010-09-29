Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

29.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Теплицкий Шейва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич

Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Наум Израйлевич

Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплицкая Элка (Елена)

Смерть
29.09.2010
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