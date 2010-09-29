Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти29.09.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Теплицкий Шейва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич
Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Наум Израйлевич
Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплицкая Элка (Елена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплицкая Элка (Елена)
Смерть
29.09.2010