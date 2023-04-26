Коломиец Михаил
Место рожденияс. Семенивка, Киевская область, Украина
Дата рождения19.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Семенивка, Киевская область, Украина
Бракосочетание
?.02.1954
Жена: Коломиец Палашка
Козлов, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломиец Палашка
Смерть
Неизвестно