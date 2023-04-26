Коломиец Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Михаил

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Место рождения

с. Семенивка, Киевская область, Украина

Дата рождения

19.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Семенивка, Киевская область, Украина
Бракосочетание
?.02.1954

Жена: Коломиец Палашка

Козлов, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец Палашка

Смерть
Неизвестно
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