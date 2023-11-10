Синицкий Николай Филимонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1953
Дочь: Лазарева Нина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно