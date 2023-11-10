Синицкий Николай Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкий Николай Филимонович

Место рождения

Лохница, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лохница, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.11.1953

Дочь: Лазарева Нина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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