Новиков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966
Отец: не указан
Мать: Новикова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1994
Дочь: Новикова Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
08.01.1997
Дочь: Чуднова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
07.11.2002
Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
07.11.2002
Сын: Новиков Никита Викторович
Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно