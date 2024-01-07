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Новиков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966

Отец: не указан

Мать: Новикова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1994

Дочь: Новикова Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
08.01.1997

Дочь: Чуднова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
07.11.2002

Сын: Сорокин Данил Викторович

Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
07.11.2002

Сын: Новиков Никита Викторович

Мать ребёнка: Сорокина Оксана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Оксана Анатольевна

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