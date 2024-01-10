Рахманов Калинник Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманов Калинник Мефодьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1884

Дата смерти

06.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Рахманов Юрий

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Moscow, Moskva, Russia
Рождение ребёнка
16.08.1931

Сын: Рахманов Валерий

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1964
Москва, город федерального значения Москва
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