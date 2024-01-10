Рахманов Калинник Мефодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1884
Дата смерти06.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1929
Сын: Рахманов Юрий
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Moscow, Moskva, Russia
Рождение ребёнка
16.08.1931
Сын: Рахманов Валерий
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Смерть
06.06.1964