Фролов Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Вячеслав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1966

Отец: Фролов Александр Николаевич

Мать: Фролова Любовь

Рождение ребёнка
25.06.2000

Дочь: Семенова Дарья Вячеславовна

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Валерьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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