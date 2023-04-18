Фролов Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1966
Отец: Фролов Александр Николаевич
Мать: Фролова Любовь
Рождение ребёнка
25.06.2000
Дочь: Семенова Дарья Вячеславовна
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Валерьевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область