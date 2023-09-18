Баравик Макрина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Баравик Евгения Феофиловна
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Баравик Василий Феофилович
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кастюк Евдокия Феофиловна
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Баравик Алексей Феофилович
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Рождение ребёнка
15.02.1923
Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович
Смерть
1924