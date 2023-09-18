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Баравик Макрина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Баравик Евгения Феофиловна

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Баравик Василий Феофилович

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кастюк Евдокия Феофиловна

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Баравик Фёдор Феофилович

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Баравик Алексей Феофилович

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Баравик Иван Феофилович

Отец ребёнка: Баравик Феофил Феофилович

Смерть
1924
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