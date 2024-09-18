(Григорченко) Наталия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорченко) Наталия Тимофеева

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.08.1907

Дата смерти

?.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1907

Отец: Григорченко Тимофей Иосифов

Мать: Григорченко Марфа Димитриева

Омск, город Омск, Омская область
Крещение
26.08.1907 ст.
Омск, город Омск, Омская область
(яндекс) восприемники: Томской губернии и уезда, Ишимской волости, деревни Ново-Под??совки крестьянин Алексей Моисеев Салогуб(?) и Ишимского уезда Евсинской волости деревни Терехина крестьянская жена ... Показать все
Смерть
?.02.1913 ст.
дата из дела отца с жд

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