(Григорченко) Наталия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения25.08.1907
Дата смерти?.02.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1907
Крещение
26.08.1907 ст.
(яндекс) восприемники: Томской губернии и уезда, Ишимской волости, деревни Ново-Под??совки крестьянин Алексей Моисеев Салогуб(?) и Ишимского уезда Евсинской волости деревни Терехина крестьянская жена ... Показать все
Смерть
?.02.1913 ст.
дата из дела отца с жд