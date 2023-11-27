Бодьо Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодьо Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1974

Дочь: Куцевол Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Бодьо Мирон

Рождение ребёнка
01.11.1981

Дочь: Морозова Надежда Мироновна

Отец ребёнка: Бодьо Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булина Любовь Мироновна

Отец ребёнка: Бодьо Мирон

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