Бодьо Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1974
Дочь: Куцевол Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Бодьо Мирон
Рождение ребёнка
01.11.1981
Дочь: Морозова Надежда Мироновна
Отец ребёнка: Бодьо Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булина Любовь Мироновна
Отец ребёнка: Бодьо Мирон