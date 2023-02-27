Востриков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Василий

Востриков Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Востриков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Востриков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Елена

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close