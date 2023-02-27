Востриков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Востриков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Востриков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Елена
Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1942