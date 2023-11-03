Воротников Григорий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воротников Степан Никифоров
Мать: Воротникова ?
Рождение ребёнка
11.05.1848
Сын: Воротников Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Воротников Ефим Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Рождение ребёнка
11.08.1871
Сын: Воротников Федор Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева
Рождение ребёнка
14.09.1873
Дочь: Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1876
Сын: Воротников Мефодий Григориев
Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников Евгений Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников Николай Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерья Григорьева
Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно