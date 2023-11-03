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Воротников Григорий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воротников Степан Никифоров

Мать: Воротникова ?

Рождение ребёнка
11.05.1848

Сын: Воротников Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Воротников Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Рождение ребёнка
11.08.1871

Сын: Воротников Федор Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева

Рождение ребёнка
14.09.1873

Дочь: Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева

Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: Воротников Мефодий Григориев

Мать ребёнка: Воротникова Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Мария Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Евгений Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Николай Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерья Григорьева

Мать ребёнка: Воротникова Параскева Мартова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Параскева Мартова

Смерть
Неизвестно
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