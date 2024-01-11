Шарибжанов Самиулла
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Минажетдин Улы Шарибжан
Мать: Зарифя
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Рукавишникова Хамися
Мать ребёнка: Мялика
Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасяня Сямиулловна
Мать ребёнка: Мялика
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мялика
Военная служба
Неизвестно
Шарибжанов Самиулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Советский РВК, Московская обл., Москва, Советский р-н Дата призыва: 02.08.1941 Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 02.08.1941 Куда выбыл: 98 рр Дата документа: 13.10.1941
Шарибжанов Самиулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Советский РВК, Московская обл., Москва, Советский р-н Дата призыва: 02.08.1... Показать все
Смерть
?.12.1941
пропал без вести