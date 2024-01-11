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Шарибжанов Самиулла

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Минажетдин Улы Шарибжан

Мать: Зарифя

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Рукавишникова Хамися

Мать ребёнка: Мялика

Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасяня Сямиулловна

Мать ребёнка: Мялика

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мялика

Военная служба
Неизвестно
Шарибжанов Самиулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Советский РВК, Московская обл., Москва, Советский р-н Дата призыва: 02.08.1941 Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 02.08.1941 Куда выбыл: 98 рр Дата документа: 13.10.1941
Шарибжанов Самиулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Советский РВК, Московская обл., Москва, Советский р-н Дата призыва: 02.08.1... Показать все
Смерть
?.12.1941
пропал без вести
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