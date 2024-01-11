Шарибжанов Самиулла Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1911 Место призыва: Советский РВК, Московская обл., Москва, Советский р-н Дата призыва: 02.08.1941 Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 02.08.1941 Куда выбыл: 98 рр Дата документа: 13.10.1941

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