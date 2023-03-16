Усынина (Килина) Анна Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (Килина) Анна Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1819 ст.

Муж: Усынин Филипп Васильевич

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1820 ст.

Сын: Усынин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.10.1821 ст.

Сын: Усынин Косма Филиппович

Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.10.1824 ст.

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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