Усынина (Килина) Анна Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1819 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1820 ст.
Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1821 ст.
Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1824 ст.
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Усынин Филипп Васильевич