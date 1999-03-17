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Стуканский Никита Андреевич
Стуканский Никита Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1999
Пол
Мужской
Отец
Стуканский Андрей Григорьевич
1971 г.р.
Мать
Стуканская (Бирюкова) Надежда Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1999
Отец:
Стуканский Андрей Григорьевич
Мать:
Стуканская Надежда Анатольевна
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