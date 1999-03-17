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Стуканский Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1999

Отец: Стуканский Андрей Григорьевич

Мать: Стуканская Надежда Анатольевна

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