Устинская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Устинский Валентин
Отец ребёнка: Устинский Григорий
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
? Город рождения под вопросом,но жил там точно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинский Григорий
Смерть
Неизвестно