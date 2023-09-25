Устинская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинская Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Устинский Валентин

Отец ребёнка: Устинский Григорий

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
? Город рождения под вопросом,но жил там точно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинский Григорий

Смерть
Неизвестно
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