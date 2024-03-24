Сираева (Баширова) Галия Вагизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСираева (Баширова) Галия Вагизовна

Сираева (Баширова) Галия Вагизовна

Место рождения

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР

Дата рождения

?.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1952

Отец: Баширов Вагиз Абдурахманович

Мать: Баширова Асия Галяутдиновна

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1972

Сын: Сираев Марат Фарукович

Отец ребёнка: Сираев Фарук Шамсутдинович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сираев Алмаз Фарукович

Отец ребёнка: Сираев Фарук Шамсутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сираев Фарук Шамсутдинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close