Сираева (Баширова) Галия Вагизовна
Место рожденияс.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Дата рождения?.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1952
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1972
Отец ребёнка: Сираев Фарук Шамсутдинович
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сираев Фарук Шамсутдинович
Бракосочетание
Неизвестно