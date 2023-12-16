Жаворонков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.2013

Дочь: Жаворонкова Вероника Максимовна

Мать ребёнка: Жаворонкова Алена

Рождение ребёнка
2017

Сын: Жаворонков Ярослав Максимович

Мать ребёнка: Жаворонкова Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Алена

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