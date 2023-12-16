Жаворонков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.2013
Дочь: Жаворонкова Вероника Максимовна
Мать ребёнка: Жаворонкова Алена
Рождение ребёнка
2017
Сын: Жаворонков Ярослав Максимович
Мать ребёнка: Жаворонкова Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова Алена