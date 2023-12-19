Андрей мошковский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей мошковский

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошковский Николай Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1989

Сын: Мошковский Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Мошковская Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.2018

Сын: Мошковский Егор Андреевич

Мать ребёнка: Кочешкова Наталья Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочешкова Наталья Валерьевна

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