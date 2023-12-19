Андрей мошковский
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мошковский Николай Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1989
Сын: Мошковский Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Мошковская Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.2018
Сын: Мошковский Егор Андреевич
Мать ребёнка: Кочешкова Наталья Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно