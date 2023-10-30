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Саушкин Григорий Иванович

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

16.11.1891

Дата смерти

04.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1891

Отец: Саушкин Иван Андреев

Мать: Саушкина Марфа Иванова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. Петр Стефанов Мухин, к. дев. Ксения Иванова Русакова
Бракосочетание
06.02.1913

Жена: Саушкина Зиновия Георгиевна

Токушинского казачья дочь девица 17 лет
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Шмурыгина Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
24.06.1921

Дочь: Лазарева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
18.11.1925

Сын: Саушкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
21.09.1926

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
28.02.1927

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Саушкин Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Саушкина Зиновия Георгиевна

Смерть
04.12.1952
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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