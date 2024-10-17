Евдакия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
08.04.1819

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Антон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семен Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Рождение ребёнка
13.03.1831

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1833

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ларионов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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