Евдакия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
08.04.1819
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Антон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семен Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
13.03.1831
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Рождение ребёнка
03.10.1833
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ларионов
Смерть
Неизвестно