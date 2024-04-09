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Молчанов Кодрат Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Между 1783 и 1784 г.р.

Дети

1871 г.р.
Около 1871 г.р.
1876 г.р.
1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Молчанов Моисей (Марк) Павлович

Мать: Афимья Фетистова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Ионова

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Молчанова) Ирина Кондратова

Мать ребёнка: Параскева Ионова

Рождение ребёнка
05.09.1871

Сын: Молчанов Иван Кондратов

Мать ребёнка: Параскева Ионова

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.01.1876

Дочь: (Молчанова) Мария

Мать ребёнка: Параскева Ионова

Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: (Молчанова) Марья

Мать ребёнка: Параскева Ионова

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область

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