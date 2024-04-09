Молчанов Кодрат Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Молчанов Моисей (Марк) Павлович
Мать: Афимья Фетистова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Ионова
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Молчанова) Ирина Кондратова
Мать ребёнка: Параскева Ионова
Рождение ребёнка
05.09.1871
Мать ребёнка: Параскева Ионова
Рождение ребёнка
11.01.1876
Дочь: (Молчанова) Мария
Мать ребёнка: Параскева Ионова
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: (Молчанова) Марья
Мать ребёнка: Параскева Ионова