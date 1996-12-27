Чуриков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуриков Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1974

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1974

Отец: Чуриков Виктор Михайлович

Мать: не указана

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