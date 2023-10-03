Жаринова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1825
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Жаринов Илья Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жаринов Матвей Ильин
Отец ребёнка: Жаринов Илья Гаврилов
Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно