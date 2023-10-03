Жаринова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1825

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Жаринов Илья Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жаринов Матвей Ильин

Отец ребёнка: Жаринов Илья Гаврилов

Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаринов Илья Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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