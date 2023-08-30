Наумов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

05.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: Наумов Иван

Мать: Наумова Прасковья

Рождение ребёнка
30.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1956
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