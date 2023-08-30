Наумов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1922
Дата смерти05.01.1956
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Отец: Наумов Иван
Мать: Наумова Прасковья
Рождение ребёнка
30.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1956