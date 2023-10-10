Певень София Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певень София Евменьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1875

Дочь: Певень Акилина Петровна

Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Сын: Певень Даниил Петрович

Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Певень Варвара Петровна

Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1886

Сын: Певень Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Сын: Певень Иван Петрович

Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певень Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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