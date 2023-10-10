Певень София Евменьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1875
Дочь: Певень Акилина Петровна
Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.12.1877
Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Певень Варвара Петровна
Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.07.1886
Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1895
Сын: Певень Иван Петрович
Отец ребёнка: Певень Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно