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Акимчев Иван Константинович

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Место рождения

Пензенская область, Галиценский район, с.Лух- Майдан

Дата рождения

08.03.1916

Дата смерти

20.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Галиценский район, с.Лух- Майдан
Рождение ребёнка
26.02.1956

Дочь: Фикс- Акимчева- Лактионова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Акимчева Любовь Михайловна

Казахстан, Актюбинская область, Новороссийский район, п.Троицк
Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Акимчев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Акимчева Любовь Михайловна

Казахстан, Актюбинская область, Новороссийский район, п. Троицк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимчева Любовь Михайловна

Смерть
20.06.1977
Оренбургская область, г.Орск