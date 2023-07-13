Акимчев Иван Константинович
Место рожденияПензенская область, Галиценский район, с.Лух- Майдан
Дата рождения08.03.1916
Дата смерти20.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Галиценский район, с.Лух- Майдан
Рождение ребёнка
26.02.1956
Дочь: Фикс- Акимчева- Лактионова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Акимчева Любовь Михайловна
Казахстан, Актюбинская область, Новороссийский район, п.Троицк
Рождение ребёнка
08.02.1960
Сын: Акимчев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Акимчева Любовь Михайловна
Казахстан, Актюбинская область, Новороссийский район, п. Троицк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1977
Оренбургская область, г.Орск