Свалова Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свалов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно