Свалова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свалова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Свалов Алексей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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