Фредерикс АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
мужской, родился 1759
умер 1843
ОтецФридрикс (Фредерикс) ИВАН ЮРЬЕВИЧ1723 г.р.
Мать(Христинек) РЕГИНА ЛУИЗА1735 г.р.
Супруги
(Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА1764 г.р.
Дети
Фредерикс АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ1788 г.р.
Фредерикс ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1788
Сын: Фредерикс АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фредерикс ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА
Смерть
1843