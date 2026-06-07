Фредерикс АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Фредерикс АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1759

умер 1843

Отец
Фридрикс (Фредерикс) ИВАН ЮРЬЕВИЧ1723 г.р.
Мать
(Христинек) РЕГИНА ЛУИЗА1735 г.р.
Супруги
(Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА1764 г.р.
Дети
Фредерикс АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ1788 г.р.
Фредерикс ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ1789 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Фридрикс (Фредерикс) ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Мать: (Христинек) РЕГИНА ЛУИЗА

Бракосочетание
1785

Жена: (Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1788

Сын: Фредерикс АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1789

Сын: Фредерикс ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Меллер-Закомельская) МАРИЯ ИВАНОВНА

Смерть
1843

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