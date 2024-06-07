Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Жарков Пётр Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Жарков Матвей Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Жаркова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: ?

Лоханино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.