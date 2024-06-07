Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Жарков Пётр Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Жарков Матвей Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Жаркова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: ?
Лоханино
Смерть
Неизвестно