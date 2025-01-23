(Сытина) Анна Ивановна 05.09.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сытина) Анна Ивановна

Место рождения

Долгопрудный, Московская область, Россия

Дата рождения

05.09.1988

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1988

Отец: Сытин Иван Георгиевич

Мать: (Сидорова) Ольга Николаевна

Долгопрудный, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Графический дизайнер | Current occupation:1
Образование
С 2006 по 2012
МГУП печати
Бракосочетание
24.11.2022

Муж: Авилов Виктор

Москва

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