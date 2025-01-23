(Сытина) Анна Ивановна
Место рожденияДолгопрудный, Московская область, Россия
Дата рождения05.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1988
Отец: Сытин Иван Георгиевич
Долгопрудный, Московская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Графический дизайнер | Current occupation:1
Образование
С 2006 по 2012
МГУП печати
Бракосочетание
24.11.2022
Муж: Авилов Виктор
Москва