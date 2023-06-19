Подтеребкова (Елисеева) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтеребкова (Елисеева) Парасковья Ивановна

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
1744

Муж: Подтеребков Степан Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Подтеребков Борис Степанович

Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Подтеребкова Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 л
Смерть
Неизвестно