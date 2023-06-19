Подтеребкова (Елисеева) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
1744
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Подтеребков Борис Степанович
Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Подтеребкова Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 л
Смерть
Неизвестно