Owen (Owen) Rachel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти13.08.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Blackmore Mary Elry
Отец ребёнка: Blackmore James A
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Blackmore James A
Рождение ребёнка
1777
Сын: Blackmore Robert
Отец ребёнка: Blackmore James A
Смерть
13.08.1830