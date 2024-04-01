Owen (Owen) Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Owen (Owen) Rachel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

13.08.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Blackmore Mary Elry

Отец ребёнка: Blackmore James A

Рождение ребёнка
1768

Сын: Blackmore Lawrence Owen

Отец ребёнка: Blackmore James A

Рождение ребёнка
1777

Сын: Blackmore Robert

Отец ребёнка: Blackmore James A

Смерть
13.08.1830

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