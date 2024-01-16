Летовальцев Миней Семёнович
Место рожденияд. Пожарово
Дата рожденияДо 1618
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1618
Отец: Летовальцев Семён
Мать: не указана
д. Пожарово
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Летовальцев Александр Минеевич
Мать ребёнка: ?
д. Пожарово
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Летовальцев Ефрем Минеевич
Мать ребёнка: ?
д. Пожарово
Смерть
Неизвестно