Летовальцев Миней Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцев Миней Семёнович

Летовальцев Миней Семёнович

Место рождения

д. Пожарово

Дата рождения

До 1618

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1618

Отец: Летовальцев Семён

Мать: не указана

д. Пожарово
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Летовальцев Александр Минеевич

Мать ребёнка: ?

д. Пожарово
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Летовальцев Ефрем Минеевич

Мать ребёнка: ?

д. Пожарово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close