kac cohen (Rozenberg) estera esther
Место рожденияKałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Дата рождения1881
Дата смерти14.01.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Rozenberg Mendel
Мать: не указана
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
19.03.1903
Дочь: Feige Frances
Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
06.03.1904
Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
16.05.1919
Дочь: Heller Sura Sally
Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles
Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Смерть
14.01.1956
Brooklyn, New York City, New York, United States