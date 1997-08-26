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kac cohen (Rozenberg) estera esther

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Место рождения

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland

Дата рождения

1881

Дата смерти

14.01.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Rozenberg Mendel

Мать: не указана

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
19.03.1903

Дочь: Feige Frances

Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Kac Cohen Chaim Joseph

Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: Heller Sura Sally

Отец ребёнка: Kac Cohen chaskiel charles

Kałuszyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa, Poland
Смерть
14.01.1956
Brooklyn, New York City, New York, United States
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