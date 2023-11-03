Лыжин Яков Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти10.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Лыжин Трофим Степанов
Мать: Лыжина Пелагея Ефтифьева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Мелькова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыжина Гликерья Никитина
Смерть
10.01.1871
65 лет, от горячки