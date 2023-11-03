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Лыжин Яков Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

10.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Лыжин Трофим Степанов

Мать: Лыжина Пелагея Ефтифьева

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мелькова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Лыжина Гликерья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина Гликерья Никитина

Смерть
10.01.1871
65 лет, от горячки
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