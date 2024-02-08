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Автушко Павел Михайлович
Автушко Павел Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.1962
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Автушко Зинаида
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962
Отец: не указан
Мать:
Автушко Зинаида
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