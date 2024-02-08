Автушко Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автушко Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962

Отец: не указан

Мать: Автушко Зинаида

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