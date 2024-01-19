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Запевалов Тимофей Константинович

Место рождения

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1864 ст.

Отец: Запевалов Константин Гавриилович

Мать: Феодосия Иосифовна

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
И331Оп3Д462_0143.jpg ГАВО
Бракосочетание
11.11.1881 ст.

Жена: не указана

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
И331Оп3Д464_0026.jpg ГАВО
Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.

Сын: Запевалов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Путилина Евдокия Ивановна

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
И331Оп3Д466_0271.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно
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