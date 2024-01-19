Запевалов Тимофей Константинович
Место рождения
Дата рождения17.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1864 ст.
И331Оп3Д462_0143.jpg ГАВО
Бракосочетание
11.11.1881 ст.
Жена: не указана
И331Оп3Д464_0026.jpg ГАВО
Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.
Сын: Запевалов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Путилина Евдокия Ивановна
И331Оп3Д466_0271.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно