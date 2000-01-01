Галкина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Галкин Григорий
Рождение ребёнка
09.04.1894
Сын: Галкин Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Галкин Григорий
Рождение ребёнка
26.04.1903
Дочь: Косырева Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Галкин Григорий
Работа или профессия
Неизвестно